MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, "Azerbaycan ile yaptığımız anlaşmalar ve gelişmeler Minsk...

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Savunma sanayinde Azerbaycan ile önemli işbirliği yapıldığını belirterek "Savunma sanayi ve daha çeşitli ortamlarda Azerbaycan ile yaptığımız anlaşmalar ve gelişmeler Minsk grubunda bulunan ülkeleri korkuttu" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Savunma sanayinde Azerbaycan ile önemli işbirliği yapıldığını belirterek "Savunma sanayi ve daha çeşitli ortamlarda Azerbaycan ile yaptığımız anlaşmalar ve gelişmeler Minsk grubunda bulunan ülkeleri korkuttu" dedi.

"1992 yılında Dağlık Karabağ Ermenistan tarafından işgale uğradı"

Minsk grubunda bulunan 3 ülkenin Ermenistan işgaline zaman kazandırdığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Aslında bugünde bir Azerbaycan toprağı olan Karabağ bölgesinde vuku bulan bu saldırgan tavra karşı Erzurum'dan Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu iletmek istiyorum. Yıllardır ısıtarak karşımıza getirdikleri sözde soykırımın ne kadar yalan olduğunu çok açık ve net Ermenilerin bu saldırgan tavrında görüyoruz. Karabağ'ın maalesef tarihsel geçmişine baktığımızda 1992 yılında Ermenistan tarafından işgale uğradığını görüyoruz. Bu olayda azmettirenlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun ardından bir Minsk grubu oluşturuldu. Bu grubun içinde ABD, Rusya ve Fransa yer aldı. Bu grup yaklaşık 30 yıldır güya bölgedeki bu işgali sonlandırmaya yönelik girişimlerde bulunacaktı. Bu grupta eş başkanlık yapan üç ülke birbirleriyle burada alışveriş yaptılar. Ermenistan'ın işgaline zaman kazandırarak sürekli zaman geçirmeye çalıştılar" diye konuştu.

"Minsk gurubunda bulunan ülkeler iki devletin gelişmesinden çekiniyor"

Bölgede gittikçe güçlenen Türkiye ve Azerbaycan'ın gelişmelerinin durdurulmaya çalışıldığını kaydeden Aydın, "Türkiye'nin bölgedeki en büyük düşmanı olan PKK terör örgütünün mensuplarını Karadağ bölgesine yerleştirmeye çalıştılar. Bölgede büyüyen gelişen bir Türkiye ve onun can Azerbaycan'ını yani tek millet iki devlet dediğimiz bu iki güçlü devletin gelişmesini durdurmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz de Avrupa'ya muhtaç Yunanistan'ı, Güney Kafkasya'da da ekmeğe suya muhtaç Ermenistan'ı kullanarak Türkiye ve Azerbaycan üzerine oyunlar oynuyorlar. Biz uluslararası tüm toplantılarda Minsk grubunun bu işgali durdurması gerektiğini ve Ermenistan'ı kendi topraklarına geri çekmesini söylüyoruz. Azerbaycan ile iki ilişkilerimiz geliştikçe özellikle savunma sanayisi bakımından çok sıkı iş birliği içindeyiz. Minsk gurubunda bulunan bu ülkeler iki ülke arasındaki ilişkilerin profesyonel devlet anlayışla gelişmesi sonucu çekinmeye başladı. Savunma sanayi ve daha çeşitli ortamlarda Azerbaycan ile yaptığımız anlaşmalar ve gelişmeler diğer ülkeleri korkuttu. Yakın zamanda bulduğumuz bazı kaynaklar ABD, Rusya ve Fransa'yı Türkiye ve Azerbaycan işbirliğini iyice bozmaya yöneltti" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı