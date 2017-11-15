MHP Gazipaşa Teşkilatında Toplu İstifa

Gazipaşa'da aralarında eski İlçe Başkanı Mehmet Yüksel'in de yer aldığı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyesi 200 kişi partilerinden istifa etti.



Mehmet Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazipaşa'da şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin 300 üzerinde üyesi var. Bu üyelerin bizimle beraber 200 üyesi istifa dilekçelerini verecekler. Bugün içerisinde istifaları tamamlanacak. Bu arkadaşlarım yeni kurulan İYİ Parti'ye katılmak için istifa ediyorlar." dedi



MHP'den istifa etmenin kolay bir durum olmadığını söyleyen Yüksel, duygusal ve zor imzalar attıklarını dile getirerek, "Bizler Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde demokrasi mücadelesi verdik. Ama bir takım güçlerle beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu değişim sürecini engellediler, engellendik. Bundan sonuç alamayınca yeni bir oluşuma ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Biz milliyetçiliğimizden, ülkücülüğümüzden asla taviz vermeden yeni kurulan İYİ Parti de ideolojik çizgimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.