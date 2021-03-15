MHP Gaziemir İlçe Teşkilatı sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı
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MHP Gaziemir İlçe Teşkilatı sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

15.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:18
MHP Gaziemir İlçe Teşkilatı sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Koç ve beraberindeki partililer, Gaziemir İlçe Sağlık Müdürü Sunay Yılmaz, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Ekrem Altundal ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayan Koç, onlara hediye ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in kutlama mesajını verdi.

Koç, "Salgınla aramıza siper olan, canları pahasına mücadele eden kahramanlarımızın tıp bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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