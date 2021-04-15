MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından "Her kapıyı çalacağız, her gönle gireceğiz" kampanyasına destek
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MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından "Her kapıyı çalacağız, her gönle gireceğiz" kampanyasına destek

Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından 'Her kapıyı çalacağız, her gönle gireceğiz' kampanyasına destek

MHP İzmir İl Başkanlığının ramazan ayında "Her kapıyı çalacağız, her gönle gireceğiz" sloganıyla sürdürdüğü gıda kolisi dağıtımına Gaziemir'deki parti üyelerinin de destek verdi.

MHP İzmir İl Başkanlığının ramazan ayında "Her kapıyı çalacağız, her gönle gireceğiz" sloganıyla sürdürdüğü gıda kolisi dağıtımına Gaziemir'deki parti üyelerinin de destek verdi.

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak istediklerini kaydetti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in "Her kapıyı çalacağız, her gönle gireceğiz" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında çalışmaya başladıklarını ifade eden Koç, "Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yardım yapma çabası içinde olacağız. İl Başkanımız bizi ziyaret ederek çalışmalarımız konusunda emirlerini ve talimatlarını ilettiler. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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