MHP Gaziemir İlçe Başkanı Koç'tan, Belediye Başkanı Arda'ya "Rumca isim" tepkisi
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MHP Gaziemir İlçe Başkanı Koç'tan, Belediye Başkanı Arda'ya "Rumca isim" tepkisi

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Koç'tan, Belediye Başkanı Arda'ya 'Rumca isim' tepkisi
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Politika

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın belediyeye ait bir işletmeye Rumca kapı anlamına gelen "porta" ismini vermek istemesine tepki gösterdi.

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın belediyeye ait bir işletmeye Rumca kapı anlamına gelen "porta" ismini vermek istemesine tepki gösterdi.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Arda'nın, Gaziemir Belediyesine ait işletmeye, Rumca isim vermeye çalışarak, yetkisini kötüye kullandığını savundu.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin önderliğinde bu zihniyetle mücadele ettiklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da veya Kıbrıs Rum Kesimi'nde herhangi bir yere Türk ismi veriliyor mu? Yüzyıllarca adaletle yönettiğimiz o topraklarda Türk hatırası yaşatılıyor mu? Sayın Halil Arda'nın Gaziemir'in kimliğine, şuuruna ve tarihine darbe vurmaya çalışan 'porta' zihniyetinin asıl amacı nedir? İzmir'de denize döktüğümüz emperyalizmin uşaklarının hatıralarını canlandırmaktan başka işi yok mudur? Sayın Halil Arda'nın bu büyük yanlıştan dönmesini bekliyoruz."

Kurtuluş Savaşı'nda, Ege'de, İzmir'de, Seydiköy Gaziemir'de katliamlarla ilgili kayıtların Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde mevcut olduğunu hatırlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Atatürk'ün şehri. Bilinen kaynaklara göre 18 defa gelmiş Atatürk İzmir'e. Başka hiçbir şehre bu kadar fazla gitmemiş. 'Kutsal toprak', 'düşman ayağı basmayacak' diyor İzmir için. Bunu çok iyi anlamak lazım. İstiklal ve Cumhuriyet, Atatürk'ün karakteri. Atatürk'ün karakterinin dışında işler olunca, biz Türk milliyetçileri de gereken tepkiyi veriyoruz. Vereceğiz de. İzmir bizim şehrimiz, Gaziemir bizim memleketimiz sevdamız. Sevdamıza elbette sahip çıkacağız. Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil Arda, Belediye Başkanlığı yetkisini, Gaziemir Belediyesi'ne ait işletmeye Rumca 'porta' ismini vermeye çalışarak kötüye kullanmaktadır. Gazi Umur Bey'in, Seydi Baba'nın, hatta dedesi rahmetli Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Arda'nın kemiklerini sızlatmaktadır. Gaziemir'i Türk'ün kapısı yapan ecdadımıza alenen hakaret ederek, Rum'un 'portası' yapmaya çalışan Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil Arda'yı, en şiddetli şekilde kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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