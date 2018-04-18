MHP Gaziantep'ten Ankara Çıkarması

MHP Gaziantep İl Teşkilatı tam kadro Ankara'ya çıkarma yaptı. İl Başkanı Muhittin Taşdoğan beraberinde kalabalık bir heyet ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yeni oluşan Divan Kurulu Üyelerini ziyaret edip hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İlçe Başkanları, İl ve İlçe Divan Kurulu Üyeleri ve Üst Kurul delegelerinden oluşan heyet, Ankara'ya giderek Genel Başkan Devlet Bahçeli, göreve yeni gelen Divan Kurulu Üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Genel Başkan Devlet Bahçeli kendisini ziyarete gelen Gaziantep İl Teşkilatı ile bir saate yakın süre sohbet etti. Sohbette ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçten ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere dair bilgiler veren MHP Lideri Bahçeli, bütün Gazianteplilere selamlarını iletti. MHP'li heyet, Genel Merkez ziyareti haricinde Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in mezarını da ziyaret ederek Kur'an tilaveti ve dua okudu.

Özel hediyeler takdim edildi

Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Gaziantep İl Teşkilatı daha sonra yeni Divan Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Gaziantep İl Teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve yeni Divan Kurulu üyelerine Gaziantep'ten götürdükleri özel sedef kakma hediyeleri takdim etti. MHP Gaziantep İl Teşkilatının ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Genel Başkan Devlet Bahçeli kendisine takdim edilen hediyeyi beğendi. Genel Başkan Bahçeli, daha sonra İl Başkanı Muhittin Taşdoğan ve ekibine teşekkür etti. - GAZİANTEP