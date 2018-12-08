MHP Gaziantep Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Gaziantep Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Gaziantep Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Sait Kılıç oldu. Peki, Mehmet Sait Kılıç kimdir?

MEHMET SAİT KILIÇ KİMDİR?

Kılıç, 1962 yılında Gaziantep, Oğuzeli'nde dünyaya geldi. İlkokul, orta ve lise öğrenimini Oğuzeli'nde tamamladı. 1984 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. 1985 yılında öğretmenlik yapmaya başladı. Kahramanmaraş, Osmaniye ve Karaman'da öğretmenlik yaptı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bölümünden mezun oldu.

TÜM EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ SENDİKASI'NIN DELEGELİĞİNİ YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığının sınavını kazanarak, 1994 yılında Gaziantep İline Müfettiş olarak atandı. 2008-2011 yıllarında Kahramanmaraş'da müfettişlik yaptı.Birçok sivil toplum kuruluşlarında görev alarak, bu kuruluşlarda kuruculuk, üyelik ve yöneticilik yaptı. TEM-SEN'de Tüm Eğitim Müfettişleri Sendikası'nın 9 yıl Gaziantep İl Başkanlığını ve genel merkez delegeliğini yürüttü. "Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı" yani TÜRKAV'da Gaziantep Şubesinin Denetleme Kurulu üyeliğini yapıyor. Kılıç, evli ve 4 çocuk babasıdır.

OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Oğuzeliler derneğinin kuruluşunda görev alan Kılıç, 2014 yılı 30 Mart yerel seçimlerine MHP'den Oğuzeli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sait Kılıç, 31Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Oğuzeli Belediye Başkan adayı oldu.