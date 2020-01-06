MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, TBMM'deki çalışmalarını değerlendirdi

06.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:26

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Taşdoğan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı TBMM çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Birçok konuda verilen kanun tekliflerinde imzasının bulunduğunu ifade eden Taşdoğan, Gaziantep'in yanı sıra çevre şehirlerde de gördüğü problemlere yönelik soru önergeleri verdiğini kaydetti.

Yine partili milletvekilleriyle mecliste araştırma önerileri de sunduklarını aktaran Taşdoğan, "TBMM Genel Kurulu'nda gerek Milliyetçi Haraket Partisi'nin gündeme ilişkin görüşlerini ifade etmek için, gerekse kentin sorunlarını dile getirmek için yüce meclise ve Ankara gündemine ilişkin 53 konuşma yaptık. Yine görev aldığımız komisyonlarda 15 farklı konuda konuşma yaptık." dedi.

Taşdoğan, 11 kanun teklifinde imzasının bulunduğunu, 29 yazılı soru önergesi sunduğunu, 61 araştırma önergesinde imzasının yer aldığını söyledi.

Gaziantep'in "eğitim şehri" olma yolunda ilerlediğe dikkati geçen Taşdoğan, "Gazi şehrimize 4. üniversite olarak, İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruldu. Bu üniversitenin kurulmasının tamamlanmasıyla Türk-İslam medeniyetine büyük katkılar yapacağına inanıyoruz. Bunu meclis kürsüsünde de dile getirdik." diye konuştu.

Taşdoğan, dile getirdiği bazı konuların çözüme kavuştuğunu, ancak çözüm bekleyen sorunların takipçisi olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Akgül ile partililer katıldı.

Kaynak: AA