MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, sokak hayvanlarını unutmadı
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MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, sokak hayvanlarını unutmadı

12.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:24
MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, sokak hayvanlarını unutmadı

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te çeşitli noktalarda oluşturulan sokak hayvanları besleme noktalarına giderek sevimli dostları besledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te çeşitli noktalarda oluşturulan sokak hayvanları besleme noktalarına giderek sevimli dostları besledi.

Taşdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği ve Canpati Gaziantep Derneği temsilcilerinin de katıldığı programda, sokak hayvanları besleme noktalarını gezdi.

Sokak hayvanlarını çok sevdiklerini ifade eden Taşdoğan, "Bu hayvanların aç susuz kalmasına gönlümüz razı gelmiyor. Dinimiz gereği de bu duruma razı gelmememiz de gerekiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı sokak hayvanlarını da unutmamalıyız. Hiçbir şey yapamayacak bile olsak bir hayvanın başını okşamak kadar insana huzur veren ne olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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