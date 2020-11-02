MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'ın acı günü
02.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:02
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın vefat eden ağabeyi Halil Taşdoğan, Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın vefat eden ağabeyi Halil Taşdoğan, Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.
MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'ın Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Halil Taşdoğan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Sakçagözü Camisi'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilen Taşdoğan'ın cenazesine yakınları yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep il Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek