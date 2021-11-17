MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'dan "Türkiye İlaç Yerelleşme Projesi"nin desteklenmesi çağrısı

GAZİANTEP (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan "Türkiye İlaç Yerelleşme Projesi"nin desteklenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Taşdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, projenin ülke açısından çok önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Taşdoğan, son 5 yıl içerisinde birçok sektör ve sanayi kolunda yaşanan millileşme hamleleri kamuoyunun dikkatini çektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizler de tüm bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye Sağlık Sektörüne genel bakışla bir değerlendirme yaptığımızda spesifik bir alan ve çalışma olarak 2004 yılında 'Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı' ile beraber Türkiye'de, sağlık hizmetlerine ve tedaviye erişim açısından çok büyük bir gelişme sağlanmıştır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurulan Cumhur İttifakının oluşturduğu millet aklı ve milli iklimi göz önünde bulundurduğumuzda 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan Türkiye İlaç Yerelleşme Projesi, Türk milletinin geleceği için hayati öneme sahip çalışmalar arasındadır. Ülke olarak, bu çalışmaları desteklemek, katkı ve projeksiyon sağlamak millileşmenin motivasyonu için büyük önem arz etmektedir."

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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