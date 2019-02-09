MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan Adıyaman'ın Sesi Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Muhittin Taşdoğan, Adıyaman'ın sorununu meclise taşıdı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, kenevir bitkisinin Adıyaman'da ekilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi sunarak, yazılı cevap istedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, "Adıyaman arazi yapısı ve tarımsal sulama olanaklarıyla, ürün çeşitliliği açısından ülkemizin önemli tarım alanlarına sahiptir. Tarım sanayisinin önemli bir kalemi olan, Adıyaman tanıtımına da fayda sağlayan, meşhur Adıyaman tütünü, Çelikhan tütünü gibi isimlerle anılan tütün, ekimine ve üretimine getirilen sınırlamalarla, birçok çiftçinin ve köylünün geçim kaynağı olmaktan çıkmış, Adıyamanlı çiftçilerimiz zor durumda kalmıştır. Lif, tohum veya her iki amaca yönelik olarak kenevir ekimlerine müsaade edilecek il listesinde Adıyaman bulunmamaktadır. Saplarından lif ile kağıt üretimi için selüloz imal edilebilen, yakacak ham maddesi, tohumlarından yağ elde edilen mahalli olarak kendir diye adlandırılan kenevirin, Adıyaman'ın komşu illerinde ekim ve hasadına izin verilmişken Adıyaman liste dışında kalmıştır. Tütün ekimi ve üretimine getirilen sınırlamalarla, üretimden alıkonulan, Adıyaman halkına ve çiftçisine destek olmak için, Bakanlığınızca alınması gereken önlemler bölge insanımız tarafından merakla beklenmektedir. Adıyamanlı çiftçilerin geçim zorluğu çekmemesi, bölge insanımızın tarımsal üretimin içinde sürekli olarak bulunması ve bölge ekonomisine destek verilmesi bu anlamda çok önemlidir. Gerek bölgemizdeki ekonomik büyüme için, gerekse gelirin tabana yayılması açısından tarımsal üretim ve sanayi de geri kalmış olan Adıyaman için hayati önem taşımaktadır" dedi.

Milletvekili Taşdoğan, soru önergesinde şu soruları sordu:

"Lif, tohum veya her iki amaca yönelik kenevir ekimlerine müsaade edilen iller arasında Adıyaman ilimiz neden yoktur? Adıyaman'ı kenevir ekimlerine müsaade edilen iller listesine eklemekle ilgili bir çalışmanız mevcut mudur? Tütün sahalarının kısıtlanması, alım ve satımının kotaya bağlanması sebebiyle Adıyaman ilimizdeki çiftçilerimizin ekonomik olarak etkilendiğinden hareket ederek, kenevir ekimine müsaade edilen iller kapsamına almayı düşünüyor musunuz? Tütün ekimi ve alımı durdurulan Adıyaman ilinde, tarım yapan çiftçimize ekonomik kalkınma ve GAP Master planına uygun gelir getirici proje var mıdır? Bu projenin sosyolojik ve ekonomik hedefleri nelerdir?

Adıyaman'da halihazırda Bakanlığınız bünyesinde yürütülen tarım projesi var mıdır?

Adıyaman ilimizde üretilen Antepfıstığı ile ilgili ıslah çalışmaları düşünüyor musunuz?

Adıyaman ilimize özgü tarımsal ürünler ile alakalı yapılmakta olan bir çalışmanız mevcut mudur? Adıyaman ilinde hangi tarımsal ürünlerin markalaştırılması için çalışmalarınız vardır?" - ADIYAMAN

Kaynak: İHA