MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'dan "300 fabrika" açıklaması

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, kentte 300 fabrikanın resmi açılışının ardından yapılan eleştirilere ilişkin, "Koronavirüsün dünyayı kavurduğu dönemde istihdam sağlayan her Gaziantepli sanayicimizin, OSB yönetiminin, valimizin ve belediye başkanlarımızın arkasındayız, yanındayız.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, kentte 300 fabrikanın resmi açılışının ardından yapılan eleştirilere ilişkin, "Koronavirüsün dünyayı kavurduğu dönemde istihdam sağlayan her Gaziantepli sanayicimizin, OSB yönetiminin, valimizin ve belediye başkanlarımızın arkasındayız, yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Atay, yazılı açıklamasında, kentte açılışı yapılan 300 üretim tesisiyle ilgili sosyal medyada Gaziantep ve kent yöneticilerini hedef alan açıklamaların gereksiz olduğunu belirtti.

Gaziantepli sanayicilerin, Valinin ve belediye başkanlarının yanında olduklarını belirten Atay, şunları kaydetti:

"Şehrimizin göz bebeği olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve yöneticileri üzerinden ucuz ve basit siyaset yapmaya kalkanlar, şehrimize bir gram faydası olmayan tuzu kuru bir zümredir. İçinden geçtiğimiz zor günlerde şehrin valisini, belediye başkanını, OSB başkanını hedef alanların çabası beyhudedir. Koronavirüsün dünyayı kavurduğu dönemde istihdam sağlayan her Gaziantepli sanayicimizin, OSB yönetiminin, valimizin ve belediye başkanlarımızın arkasındayız, yanındayız. Bizim derdimiz reklam, ucuz siyaset değil. Gaziantep halkına iş ve AŞ sağlayanların yanında olmaktır. Günlerdir Gaziantep'te Sayın Cumhurbaşkanı tarafından OSB'de açılışı yapılan sanayi kuruluşlarıyla ilgili polemikleri hayretle ve esefle izliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak