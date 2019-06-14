MHP Gaziantep İl Teşkilatından İstanbul çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Teşkilatları MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine İstanbul'da 69 bin Gaziantepli hemşehrileriyle buluşuyor.

MHP Gaziantep Teşkilatlarıyla düzenlediği toplantıda bir araya gelen MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, İstanbul'un geleceğini heba ve israf ettirmeyeceklerini ifade etti. Gayelerinin İstanbul surlarından üç hilal bayrağını indirmeyeceklerini söyleyen İl Başkanı Muzaffer Çelik, "Milli iradenin eksiksiz ve hilesiz sandığa yansıması için karargahımıza İstanbul'a gideceğiz. Teşkilatımızla birlikte bütün imkanımızla ve gücümüzle İstanbul için çalışacağız, İstanbul'un geleceğini heba ve israf ettirmeyeceğiz. Biz diyoruz ki İstanbul önemli çünkü onlar için Tapınak Şövalyelerinin kutsal bildiği şehir, Yedi Tepeli şehir, Roma ve Kudüs gibi kutsallığın en üstlerde olduğu şehir. Fakat biz onların hayallerini tekrardan süsletmeyeceğiz. Gayemiz Fatih'in fethettiği İstanbul'un surlarından Üç Hilalimizi indirmemektir. MHP Gaziantep bütün kadroları ve teşkilatları ile İstanbul'da yaşayan Gaziantepli hemşehrilerimizi kucaklamak üzere çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Sefer Bizden Zafer Allah'tan diyerek İl Başkanlığımız, İlçe başkanlarımız ve Meclis Üyelerimiz bu karar doğrultusunda gereğini Cumhur ittifakının başarısı için mücadele edip 23 Haziranda Gaziantepli hemşehrilerimiz İstanbul'u Ehline emanet edeceklerdir. Bu minvalde bizler İstanbul'da çalışırken Gaziantep'te ikamet eden ve gönlü bizimle Çaparak hemşehrilerimizin gönlünü kazanmaya çalışacak ve İstanbul'u teslim etmeyecektir. 14 Haziran itibarı ile İstanbul'da birebir Gazi Şehrin evlatları ile kucaklaşmak maksadı ile yola çıkmış olacağız. İstanbul'da Carpan, Cumhur ittifakına Sahip çıkan herkesin de elini taşın altına koyarak en azından bir akrabasına telefon açıp, mesaj gönderip, Sayın Binali Yıldırım'a ve Nihayetince Cumhur İttifakına destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA