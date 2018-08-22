MHP Gaziantep İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi

GAZİANTEP - MHP Gaziantep İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla Gaziantep il binasında düzenlenen bayramlaşma törenine çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşmaya katılan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve Gaziantep MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, partililerle tek tek bayramlaşarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda konuşan Milletvekili Taşdoğan, "Ülkemize kurulan ekonomik savaş ve ülkemizde gelişen sıcak olaylar milletimizi bir hayli bunaltmıştı. Manevi iklimimize Kurban Bayramı bir serin rüzgar gibi doğdu, içimizi ferahlattı. Bu bayram gününde mesai yapan askerlerimizin, sağlık çalışanlarının ve emniyet görevlilerinin de bayramı kutlarım" dedi. İl Bakanı Çelik ise, "Sağlıkla sıhhatle ve kardeşlik ruhuyla nice bayramlara ulaşmayı yüce Allah'tan temenni ediyorum. Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin, bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.