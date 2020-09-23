MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı

23.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:23
MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı

MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı.

MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çıkmaz, Gaziantep Adalet Sarayında düzenlenen törenle mazbatasını alarak, göreve başladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cahit Çıkmaz, göreve gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Gaziantep'e en güzel şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.

Aldığı görevin sorumluluğunu bildiğini aktaran Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Ülkü ve ülke davasına hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyerek davamızın yükünü omuzlarımızda taşıyacak olmanın onurunu yaşamaktayız. Acı söylemek değil, acıyı bile tatlı dille söylemek için besmeleyle çıktığımız bu yolda ülküdaşlarımızın bize yüklediği sorumluluk, alacağımız kararlarda yolumuzu aydınlatan bir fener olacaktır. İltifatı görevimiz, eleştiriyi eksikliğimiz olarak göreceğiz."

Çıkmaz, seçim sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Çıkmaz, 558 delegenin oy kullandığı kongrede, 357 oy alarak MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Volkan Bozkır Angela Merkel Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Müge Anlı Cem Yılmaz Seda Sayan
Spor Can Bartu Okan Buruk Arda Turan Mehmet Özdilek Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Bolu Hakim Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 16:27:34. #1.15#
title