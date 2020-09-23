MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı

MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı.

MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çıkmaz, Gaziantep Adalet Sarayında düzenlenen törenle mazbatasını alarak, göreve başladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cahit Çıkmaz, göreve gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Gaziantep'e en güzel şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.

Aldığı görevin sorumluluğunu bildiğini aktaran Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Ülkü ve ülke davasına hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyerek davamızın yükünü omuzlarımızda taşıyacak olmanın onurunu yaşamaktayız. Acı söylemek değil, acıyı bile tatlı dille söylemek için besmeleyle çıktığımız bu yolda ülküdaşlarımızın bize yüklediği sorumluluk, alacağımız kararlarda yolumuzu aydınlatan bir fener olacaktır. İltifatı görevimiz, eleştiriyi eksikliğimiz olarak göreceğiz."

Çıkmaz, seçim sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Çıkmaz, 558 delegenin oy kullandığı kongrede, 357 oy alarak MHP Gaziantep İl Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal