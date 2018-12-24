MHP Gaziantep İl Başkanı Çelik'ten 25 Aralık Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Çelik yayımladığı mesajında Gaziantep'in, milletin bağımsızlık mücadelesi içerisinde en şerefli sayfaların yazıldığı şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Çelik mesajının devamında, "Tarih, sadece geçmişe ait olayların yazılması ve anlatılması değildir. Tarih, bir milletin hafızasıdır. Bu coğrafya nice şehidin, nice gazinin ve belki de adını hiç bilmediğimiz nice kahramanların omuzlarında bize emanet edilmiştir. Antep, hep gururla taşıdığı ve sonsuza dek taşıyacağı 'Gazi' unvanıyla bu muhteşem geçmişin en önemli tanığıdır. Kurtuluş Savaş'ında düşman kuvvetlerine karşı verdikleri destansı mücadeleyle, ay yıldızlı bayrağı gönderde dalgalandıran Antepliler, Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Antep savunmasında kadın erkek, yaşlı genç ve çocuk yaşta gazi evlatları mücadele vermiş, sonunda kurtuluşa ermiştir. Şehir yakılmış yıkılmış 6317 vatan evladı şehit olmuş ama neticede düşman, tarih boyu unutamayacağı bir ders almıştır. Unutulmamalıdır ki, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları kolay kazanılmamıştır. Ülke topraklarının kazanılmasında, hemen her yörede "Kuva-yi Milliye" neferlerinin ayak izlerine ve kararlı mücadelelerine tarih tanıklık etmektedir. Toprak parçalarımız; Fransız çetesinin anasının peçesine uzanan ele tahammül edemeyen Şehit Kamilin, işgalcilere aman vermeyen Karayılanın, Şahinbey'in ve nice adsız kahramanların, vatanını canından aziz bilen mübarek şehit ve gazilerin ortaya koydukları destansı mücadelesi neticesinde vatan haline gelmiştir. Antep'i Gazilikle onurlandıran, bizlere, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları emanet eden o büyük destanın aziz kahramanlarını; şehitlerimizi ve gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelere yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA