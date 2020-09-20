MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz oldu
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MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz oldu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz oldu
20.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 17:45

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz oldu.

MHP Gaziantep İl Kongresi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Kültür ve Kongre salonunda yapıldı. Mevcut İl Başkanı Muzaffer Çelik'in adaylıktan çekilmesinin ardından kongrede MHP Eski Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz ile Aziz Yücel yarıştı. 548 delegenin katıldığı kongrede 357 oy alan Cahit Çıkmaz Gaziantep İl Başkanı oldu. Diğer aday Aziz Yücel ise 191 oy aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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