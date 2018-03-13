MHP Gaziantep İl Başkanı Ali Muhittin Taşdoğan Açıklaması

MHP Gaziantep İl Başkanı Ali Muhittin Taşdoğan Türk hekimleri olmak üzere sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yazılı açıklamada bulunan MHP Gaziantep İl Başkanı Ali Muhittin Taşdoğan, Sağlık Haftası olarak kutlanan bu haftanın Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Taşdoğan, "Gözbebeğimiz İstanbul İşgal edildiğinde İngiliz askerleri her köşede idi. Yine bir 14 Mart'ta, 1919 yılında, İstanbul'da Tıp Fakültesi öğrencileri işgale karşı bir gösteri yaptı. Hocaları da destek verdi. Bu, işgale karşı ilk başkaldırı, kurtuluş savaşının önemli kıvılcımlarından biriydi. Türk Milleti'ni iyi tanıyan hekimler bu milletin esir olmayacağını dünyaya bir kez daha ilan etti. Güzelim cumhuriyet Türkiye'sinde Tıp Bayramı 14 Mart 1976 yılından beri, tüm bu nedenlerle tıp hizmetine emek verenlerin sorunlarının tartışıldığı, anıldığı, bilimsel çalışmaların teşvik edildiği bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. Ülkenin her köşesinde hekimlerin, tıbbın ulaştığı en yeni ve en kaliteli hizmeti sunma anlayışıyla, insanlara sağlıklı yaşaması için, çeşitli zorluklara karşın, azimli ve özverili bir şekilde çalışarak, halkımızın takdirini kazanmaktadırlar. Kutsal bir görevi ifa eden hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının en iyi şartlarda ve ortamlarda sağlık hizmeti verme imkanına kavuşmalarını gönülden diliyor, bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP