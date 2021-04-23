MHP Gaziantep İl Başkanı 23 Nisan ile TBMM'nin kuruluşunu kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Gaziantep İl Başkanı 23 Nisan ile TBMM'nin kuruluşunu kutladı

MHP Gaziantep İl Başkanı 23 Nisan ile TBMM'nin kuruluşunu kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü yazılı mesajla kutlayan MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Türk çocuğunun gözlerindeki ışık, aziz milletin aydınlık yarınları inşa etmesi yolunda umutları arttırdığını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü yazılı mesajla kutlayan MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Türk çocuğunun gözlerindeki ışık, aziz milletin aydınlık yarınları inşa etmesi yolunda umutları arttırdığını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 101'inci açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Mesajında TBMM'nin açılış yıldönümü ile 23 Nisan'ı kutlayan Cahit Çıkmaz, "Türk milli tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eden 23 Nisan'ı idrak etmenin övünç ve bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

"Türk çocuğunun gözlerindeki ışık umutlarımızı arttırıyor"

Aziz Türk milletinin hürriyet uğrunda kanıyla, canıyla, gözyaşıyla gösterdiği fedakarlıkların tarih sayfalarına kazındığını aktaran Çıkmaz mesajında, "Yüce Meclisimiz, kurtuluşumuzun ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun sevk ve idaresini üstlenmiştir. Takvimlerin 1920 yılını gösterdiği o gün, yüce Allah'ın izniyle Türk'ün kaderini tayin eden bu kutlu müessese, şükürler olsun ki bugüne kadar daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Türkiye için vazife ifa etmeyi sürdürmüştür. 23 Nisan tarihinin bizler için bir başka manası da, istiklalimizin temini kadar istikbalimizin tesisinin önemi vurgusuyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza armağan edilmiş olmasıdır. Yüce Atatürk'ün Türk çocuklarının yanı sıra tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram, yaklaşık bir asırdan bu yana tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanmaktadır. Her ne kadar pandemi koşulları Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı gönlümüzce ihya etmemize elvermese de, her bir Türk çocuğunun gözlerindeki ışık, aziz milletimizin aydınlık yarınları inşa yolunda umutlarımızı arttırmaktadır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MSB'den '23 Nisan'a özel video
MSB'den '23 Nisan'a özel video
23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MHP Gaziantep İl Başkanı 23 Nisan ile TBMM'nin kuruluşunu kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:53:43. #1.15#

title