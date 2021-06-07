MHP Eskişehir Milletvekili Sazak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Eskişehir Milletvekili Sazak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

MHP Eskişehir Milletvekili Sazak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Milletvekili Sazak, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet ederek ilçeye yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a gerçekleştirdiği ziyarete MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Yönetim Kurulu ü eleri ve İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Samet Köseoğlu'da eşlik etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

MHP Eskişehir Milletvekili Sazak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret
MHP Eskişehir Milletvekili Sazak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret
MHP Eskişehir Milletvekili Sazak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Merih Demiral Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP Eskişehir Milletvekili Sazak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:33:19. #1.14#

title