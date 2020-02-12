MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Cenaze töreninin gerçekleşmesi Acılı aileden görüntü Siyasilerin alandan ayrılması TBMM - Eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu...
12.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi
Cenaze töreninin gerçekleşmesi
Acılı aileden görüntü
Siyasilerin alandan ayrılması TBMM - Eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti. Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.
Kaynak: AA