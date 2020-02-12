MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi
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MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Cenaze töreninin gerçekleşmesi Acılı aileden görüntü Siyasilerin alandan ayrılması TBMM - Eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu...

12.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

Cenaze töreninin gerçekleşmesi

Acılı aileden görüntü

Siyasilerin alandan ayrılması TBMM - Eski MHP Hasan Hüseyin hayatını kaybetti. Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: MHP eski Osmaniye Milletvekili Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi
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