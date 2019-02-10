MHP Eski İl Başkanı Samsun'dan AK Parti'ye Belediye Meclis Üyeliği Adaylığı Başvurusu

Amasya'da eski MHP il başkanı Kadir Kutay Samsun, 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'ye belediye meclis üyeliği adaylığı başvurusunda bulundu.

Kadir Kutay Samsun'u parti binasının önünde parti yöneticileriyle birlikte AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek karşıladı. Müracaat belgesini alan Ünek, "Biz Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'mızda da Cumhur İttifakı'na çok önem veriyoruz. Cumhur İttifakı'nı aynen 3 yaşındaki bir bebek gibi hassasiyetle hepimiz korumak zorundayız. Bununla ilgili geçmişte gerek AK Parti'den gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nden aykırı açıklamalar yapanlarla ilgili genel başkanlarımız malumunuz gereken işlemleri yapmıştır. O yüzden buradaki arkadaşlarımız dahil bizler hep beraber bunu korumak zorundayız. İnşallah önümüzdeki seçimde tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya'mızda da hayırlara vesile olur inşallah" dedi.

Samsun ise, "Yapmış olduğumuz siyasi mücadelelerle yaşantımız boyunca devlet ebed müddet felsefesiyle yaşadık. Bundan sonra da bu inancımız devam edecek. Devletimizin, milletimizin birliği için mücadele edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Mezara kadar Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı sürdürmek istiyorum' dediği yerde liderim Devlet Bahçeli'nin de 'Bu bir beka problemidir. Belediye mi? Beka mı derseniz; beka derim' dediği yerde biz de bu dönem beraber olduğumuz bir grup arkadaşımızla birlikte doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız ticaret yapıp rızkımızı kazandığımız ve bunu da diğer insanlarla paylaştığımız memleket olan Amasya'ya Allah'ın izniyle hizmet etmek için bu dönem böyle bir karar aldık. Meclis üyeliği başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA