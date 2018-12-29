MHP Erzurum İl Başkanlığı Yerel Seçimlere Hazırlanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı Yerel seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için MHP Genel Merkezinden görevli olarak Erzurum'a gelen Av. Mehmet Yaşar Koçak ve Ayşe Koçak teşkilat yöneticilerine seçimlerde dikkat edilmesi gereken konular hakkında seminer verdi.

Seminerde söz alan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, teşkilat olarak yerel seçimlere hazır oldukların belirterek, "31 Mart 2019'da üç hilali ilçe belediyelerimize asmak için tüm varlığımızı ortaya koyacağız, teşkilatlarımızın partimizi zafere ulaştırmak için emsalsiz bir dinamizmi ortaya koyacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yürekten inanıyorum ki hemşerilerimizin partimize göstermiş oldukları teveccüh 31 Mart mahalli idare seçimlerinde sandığa yansıyacak ve halkımız milliyetçi harekete özgü üretken belediyecilik modelini şehrimizde hayata geçirmemiz için bizlere fırsat tanıyacaktır" dedi.

Karataş, mahalli idare seçimlerinde MHP ve AK Parti İttifakına sahip çıkacaklarını ifade ederek "İttifak şüphesiz milletimizin geleceği ve ülkemizin bekası için atılmış önemli bir adımdır. Dış mihraklar ve onların yerli işbirlikçilerinin ülkemize yönelik hain planlarını yerle bir etmek için gerçekleştirilmiş olan ittifak ruhuna sahip çıkmak her bir vatanseverin şanlı tarihimize karşı sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek büyük Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Biliyor ve inanıyoruz ki ülkemize ve milletimize yönelik oynanan kirli oyunları bertaraf etmek ancak birlik ve bütünlüğümüzü sağlayarak, kardeşlik duygularımızı pekiştirerek gerçekleşecektir. Bunun içindir ki birlik ve bütünlüğümüze zarar vermek, kardeşlik hukukumuza gölge düşürmek isteyen mihraklara asla fırsat tanımayacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA