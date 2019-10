MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

10.10.2019 15:28

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mesaj yayınladı.



Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Cumhuriyeti Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri, yuvalandığı ve saklandığı yerlerde etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Barış Pınarı Harekatını yürekten destekliyoruz. Her zaman yanında ve arkasındayız. Türkiye'yi kuşatma niyetinde olan PKK, YPG ve DAEŞ gibi şer odaklarının ve onların destekçilerinin oyunlarının bozulması ve bulundukları o topraklara gömülmesi artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Bütün dünya şunu iyi bilmelidir ki; Şanlı tarihimizde olduğu gibi mazlum milletlerin umudu olan necip Türk Milleti ve kahraman ordumuz bu" Barış Pınarı Harekatı" ile mazlumun yanında, zalimin ise her zaman karşısındadır. Türkiye cumhuriyetinin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için yapılan Barış Pınarı Hareketi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir beka meselesidir. Yapılan Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek, hem de bölgeye huzur gelecektir. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'na katılan Şanlı Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her neferini candan kutluyorum. Gazamız mübarek olsun. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." - ERZURUM

Kaynak: İHA