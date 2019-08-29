MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan 30 Ağustos mesajı

29.08.2019 12:09

MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



MHP Erzurum Başkanı Karataş masajında şu ifadelere yer verdi:



"Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan Kurtuluş Mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl, pırıl aydınlatmıştır. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı dünya üzerinde derin yankılar uyandırmış, tarihin akışını değiştirmiştir. 30 Ağustos, Türk vatanını tahakküm altına almak isteyen emperyalist güçlerin bozguna uğratıldığı kutlu bir gün olarak tarihin şanlı sayfalarına geçmiştir. 30 Ağustos'ta; iman küfrü, milliyetçilik istilayı, cesaret korkaklığı, sadakat sahtekarlığı, bağımsızlık esareti yerle bir etmiştir. Bu zaferle aziz milletimiz bu hain şer odaklarına haddini bildirmiş, Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak belgelemiş ve belleklere yerleştirmiştir. Bu vatan için, bu millet için, bu şanlı bayrak için candan, yardan ve serden vazgeçmeye hazır ve kararlı olan Türk milleti, yarınların da teminatıdır. Bu gün ülkemiz üzerinde emperyalist güçlerin ve içimizdeki şer odaklarının oynadıkları oyunları çok iyi biliyoruz, fakat şunu iyi bilmelidirler ki taarruz ruhu, bu milletin ruhunda hala kor gibi yanmaktadır. Türk milleti Türk yurdunda oynanmak istenen bu oyunları bozmaya ve o kirli elleri kırmaya da her zaman muktedirdir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA