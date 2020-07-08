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MHP Erzurum'da ilçe kongreleri için start verdi
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MHP Erzurum'da ilçe kongreleri için start verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP Genel Merkezinde yapılan toplantıdan sonra Erzurum'a gelerek ilçe başkanlarıyla bir toplantı yaparak ilçe kongre tarihlerini belirledi.

MHP Erzurum'da ilçe kongreleri için start verdi
08.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:30

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP Genel Merkezinde yapılan toplantıdan sonra Erzurum'a gelerek ilçe başkanlarıyla bir toplantı yaparak ilçe kongre tarihlerini belirledi.

Başkan Karataş, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin il başkanları toplantısından önce yapmış olduğu açıklamada 13. Olağan Büyük Kurultayın 14 Mart 2021 de yapılacağını açıklamıştı. Daha sonra yapılan il başkanları toplantısında da ilk olarak 9 Ağustos 2020 de Samsun'un İlkadım ilçesinden başlayarak il ve ilçe kongrelerinin startını verdiler. Bizde Genel başkanımızın emir ve direktifleriyle ilçe başkanlarımızla toplantı yaparak ilçelerimizin kongre tarihlerini belirleyip ve bu süreçte sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 15 Ağustos 2020 tarihinde başlayarak, başta Genel başkanımız ve tüm ilçe başkanlarının tam desteği ile kongrelerimizi tamamlayıp, 14 Mart 2021 Büyük Kurultayımızda Genel Başkanımız, Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin emrinde ve yanında tüm teşkilatlarımla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu kongrelerin ülkemize, milletimize, şehrimize ve ülkücü camiamıza hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Sloganımız " İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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