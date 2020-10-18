MHP Ergani'de yeni hizmet binasını açtı
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MHP Ergani'de yeni hizmet binasını açtı

18.10.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:08
MHP Ergani'de yeni hizmet binasını açtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Ergani ilçesinde yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Ergani ilçesinde yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Başkan Kayaalp daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp ve beraberindeki yöneticiler, Ergani ilçesinde yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Burada konuşan Başkan Kayaalp, Ergani teşkilatının yeni hizmet binasının açılışı için kente geldiklerini söyledi. Başkan Kayaalp, "Diyarbakır'ın bütün ilçelerinde, bütün sokaklarında olduğu gibi Ergani'de de davamızı ilmik ilmik dokuyoruz, surların taşlarını işliyoruz. Halkımızın insanlarımızın gönüllerine nakşediyoruz. Allah'ın izniyle Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde, köylerimiz dahil her yerinde var olacağız, varlığımızı hissettireceğiz. Uzun zaman oluşan boşluğu böylelikle kapatacağız. İnşallah tüm teşkilattaki arkadaşlarımızla beraber aramıza her gün yeni katılan kardeşlerimizle, dava arkadaşlarımızla beraber adım adım ilerleyeceğiz" dedi.

Başkan Kayaalp, Ergani'de yeni hizmet binasının açılışının ardından esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyip not aldı. - DİYARBAKIR

MHP Ergani'de yeni hizmet binasını açtı
MHP Ergani'de yeni hizmet binasını açtı
MHP Ergani'de yeni hizmet binasını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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