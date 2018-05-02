Son Dakika! MHP'den Erdoğan'ın Adaylığı İçin Grup Kararı
Son Dakika! MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.
MHP'nin TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
BASINA KAPALI TOPLANDI
MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.
ERDOĞAN KARARI ALINDI
Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.
YARIN YSK'YA BAŞVURACAK
MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.
AK PARTİ DE YARIN TOPLANACAK
AK Parti'de, Erdoğan'ı aday göstermek için vekillerden imza toplanıyor. Yarın kapalı grup toplantısında Erdoğan'ı aday göstermek için grup kararı alınacak.
İTTİFAKIN İLKELERİ BELİRTİLECEK
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterecek olan AK Parti, milletvekilliği seçimleri için yapmayı planladığı ittifak protokolünü de 6 Mayıs'a kadar YSK'ya teslim edecek. İki parti, ittifak protokolü üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Protokolde, cumhur ittifakının ne amaçla yapıldığı anlatılacak, ittifakın ilkeleri belirtilecek.