Son Dakika! MHP'den Erdoğan'ın Adaylığı İçin Grup Kararı

MHP'nin TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

BASINA KAPALI TOPLANDI

MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

ERDOĞAN KARARI ALINDI

Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

YARIN YSK'YA BAŞVURACAK

MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.

AK PARTİ DE YARIN TOPLANACAK

AK Parti'de, Erdoğan'ı aday göstermek için vekillerden imza toplanıyor. Yarın kapalı grup toplantısında Erdoğan'ı aday göstermek için grup kararı alınacak.

İTTİFAKIN İLKELERİ BELİRTİLECEK

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterecek olan AK Parti, milletvekilliği seçimleri için yapmayı planladığı ittifak protokolünü de 6 Mayıs'a kadar YSK'ya teslim edecek. İki parti, ittifak protokolü üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Protokolde, cumhur ittifakının ne amaçla yapıldığı anlatılacak, ittifakın ilkeleri belirtilecek.