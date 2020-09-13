MHP Erdemli ve Tarsus ilçe kongreleri yapıldı
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MHP Erdemli ve Tarsus ilçe kongreleri yapıldı

MHP Erdemli ve Tarsus ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

MHP Erdemli ve Tarsus ilçe kongreleri yapıldı
13.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:46

MHP Erdemli ve Tarsus ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede 349 oy alan Fatih Serin başkanlığa seçildi.

Serin, yaptığı açıklamada kendisi ve yönetimine gösterilen güvenden dolayı teşekkür etti.

MHP Tarsus İlçe Başkanlığına ise Mehmet Çelik seçildi.

Tarsus Spor Salonu'nda yapılan kongrede seçilen Çelik, el birliğiyle çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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