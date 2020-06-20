MHP Efeler İlçe Teşkilatı 3 ay aradan sonra tekrar toplandı
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MHP Efeler İlçe Teşkilatı 3 ay aradan sonra tekrar toplandı

Normalleşme süreci ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanlığı 3 ay aranın ardından tekrar toplandı.

MHP Efeler İlçe Teşkilatı 3 ay aradan sonra tekrar toplandı
20.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:16

Normalleşme süreci ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanlığı 3 ay aranın ardından tekrar toplandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da normalleşme süreci ile birlikte hayat normale dönmeye devam ediyor. Salgın dolayısıyla iptal edilen veya online olarak gerçekleştirilen toplantılar da yüz yüze yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz akşam uzun bir aradan sonra tekrar toplanan MHP Efeler İlçe Başkanlığı, Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantılarına başladıklarını duyurdu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıda parti içi çalışmalar ve projeler yeniden değerlendirilerek, gerekli düzenlemeler hakkında görüşüldü.

"İlk günkü heyecanımızla başladık"

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından toplantılarına ara verdiklerini hatırlatan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Efeler ilçe teşkilatı olarak, koronavirüs salgınının ülkemizde göründüğü ilk günden bu yana partililerimizin sağlığını koruyabilmek adına haftalık toplantılarımıza ara vermiştik. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçilmesi sebebiyle de ara vermiş olduğumuz haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarımıza sosyal mesafe kuralına uyarak tekrardan başlamış bulunmaktayız. İlk günkü heyecanımızla Başbuğumuzun izinde, liderimizin emrindeyiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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