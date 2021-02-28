MHP Edirne teşkilatı Uzunköprü ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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MHP Edirne teşkilatı Uzunköprü ilçesinde ziyaretlerde bulundu

28.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:40
MHP Edirne teşkilatı Uzunköprü ilçesinde ziyaretlerde bulundu

MHP Edirne İl Yönetimi, Uzunköprü'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

MHP Edirne İl Yönetimi, Uzunköprü'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanı Zakir Tercan yaptığı açıklamada, Uzunköprü ilçesinde teşkilatlarıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Program kapsamında İlçe Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ı, Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Önder Kuruşar'ı, ilçede yayın yapan gazeteleri ve esnafı ziyaret ettiklerini aktaran Tercan, "MHP heyetine gösterilen ilgi ve alaka bizleri mutlu etti. Uzunköprü her yönüyle zengin bir ilçemiz. MHP'yi Uzunköprü'nün her karış toprağında beğenilen, sevilen ve umut bağlanan bir siyasi partiye dönüştürmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlçe Başkanımız Onur Özer Ser'e ve yönetimine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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