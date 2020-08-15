MHP Edirne Merkez İlçe Kongresi MHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'na yeniden Emre Tokluoğlu seçildi.

MHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'na yeniden Emre Tokluoğlu seçildi.

MHP Edirne Merkez İlçe Kongresi, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Tek listenin yarıştığı kongrede, mevcut başkan Tokluoğlu ve yönetimi göreve seçildi.

İlçe Başkanlığına seçilen Tokluoğlu, kendisine destek veren partililere teşekkür ederek MHP'nin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kongreye, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, delege ver partililer katıldı.

Bu arada kongrede MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Tokluoğlu ile 27. Dönem MHP Edirne Milletvekili Adayı ve partinin eski il başkanlarından Hakan Özkan arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma salon dışına taşarken, emniyet güçleri ve partililer ikiliyi sakinleştirdi. Bazı partililer ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına sözlü ve fiziki müdahalede bulundu.

Kaynak: AA