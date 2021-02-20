MHP Edirne İl Yönetimi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MHP Edirne İl Yönetimi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti

20.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:14
MHP Edirne İl Yönetimi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, il, ilçe ve köylerde ziyaretlere devam ettiklerini belirtti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oğuz Akkuzu ve birlik yönetiminin çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Sayın Akkuzu birliğinin çitasını yükseltmek için, ivme kazandırmak için büyük gayret sarf ettiğini, birlik üyelerinin sıkıntıları ve beklentileri ile ilgili bize geniş bilgi sunmuştur. Biz de bu verimli bilgilerden faydalanmış olduk. Gerçek manada konulara vakıf, tecrübeli, dürüst, ilkeli, disiplinli, hoşgörülü birlik üyelerinin hakkını savunan ve hakkını veren bir başkan. Herkesi dinleyen, herkese kapısının açık olduğunu ve MHP'den çok şey beklediğini yüksek sesle ifade etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Kadir Topbaş Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Prens Harry Oğuzhan Koç Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Jandarma Gaziantep Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Edirne İl Yönetimi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 14:16:46. #1.15#
title