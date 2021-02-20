MHP Edirne İl Yönetimi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, il, ilçe ve köylerde ziyaretlere devam ettiklerini belirtti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oğuz Akkuzu ve birlik yönetiminin çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Sayın Akkuzu birliğinin çitasını yükseltmek için, ivme kazandırmak için büyük gayret sarf ettiğini, birlik üyelerinin sıkıntıları ve beklentileri ile ilgili bize geniş bilgi sunmuştur. Biz de bu verimli bilgilerden faydalanmış olduk. Gerçek manada konulara vakıf, tecrübeli, dürüst, ilkeli, disiplinli, hoşgörülü birlik üyelerinin hakkını savunan ve hakkını veren bir başkan. Herkesi dinleyen, herkese kapısının açık olduğunu ve MHP'den çok şey beklediğini yüksek sesle ifade etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci