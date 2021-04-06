MHP Edirne İl Başkanlığına üye kayıtları

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, partiye üye kayıtları gerçekleştirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, partiye üye kayıtları gerçekleştirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'ye gelerek üye olanların Edirne'de MHP'nin gücüne güç kattığını belirtti.

Edirne'de MHP'nin siyasi başarısını herkesin göreceğini bildiren Tercan, şunları kaydetti:

"MHP'yi Edirne'nin her karış toprağında beğenilen, sevilen ve umut bağlanan bir siyasi partiye dönüştürmek için gerekli açılımlar yapıyoruz, çalışıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yüce Allah bu kutsal gaye uğruna sarf ettiğimiz emekleri ve içimizdeki bu Edirne aşkını ve heyecanını karşılıksız bırakmayacaktır. Zaman MHP'nin çatısı altında birleşme ve bütünleşme zamanıdır. İl Yönetimi Edirne halkının güvenini ve ümidini boşa çıkarmayacaktır.

Sayın İlhan Epçelli, Sayın Mustafa Tapar, Sayın İbrahim Tekbaş, Sayın Sercan Koç, Sayın Bülent Duran partimize gelerek üye olmuşlardır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kendilerine hayırlı olsun diyorum, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci