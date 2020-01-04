MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan: "Çin, Doğu Türkistan Türküne katliam yapıyor"

04.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:16

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Çin'in, Doğu Türkistan Türküne katliam yaptığını belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Türklerin zulme uğradığını bildirdi.

Açıklamasında, "Ağır ve kalleş bir Türk katliamı yapılıyor. Bu soydaşlarımıza MHP'den, ülkücülerden ve Türk milliyetçilerinden başka sahip çıkan ne yazık ki yoktur." ifadesini kullanan Tercan, şunları kaydetti:

"Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan Türklerine uzun yıllardan beri zulüm devam ediyor. Çin, Doğu Türkistan Türküne katliam yapıyor. Müslüman Doğu Türkistan Türkleri yaşam mücadelesi vermektedir. Bu mücadelenin bir tarafında, asimilasyon politikalarına karşı kendi vatanlarında milli kimliklerini ve dini değerlerini muhafaza etmeye çalışan soydaşlarımız, diğer tarafta Doğu Türkistan'ın demografik yapısını değiştirmek için her türlü vahşeti reva gören zalim Çin bulunmaktadır. İsa Yusuf Alptekin'den sonra Türkistan bayrağını devralan Rabi Kadir, 'Nasıl Araplar Filistin davasına sahip çıkıyorsa, Türkiye'deki soydaşlarımıza sahip çıkmalıdır' diye haykırıyor."

Tercan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çin polisi tarafından 28 soydaşımız acımasızca şehit edilmiştir. İşgalci Çin yönetiminin, keyfi ve yargısız infazlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Ne vahimdir ki yine söz konusu Müslüman Türk olduğunda uluslar arası sivil toplum kuruluşları lal olmuş, ileri demokrasi aşıkları üç maymunu oynamaktadırlar. Haçlı zihniyetinin tezahürü bu kuruluşlarla birlikte soydaşlarımızın anavatan bildikleri Türkiye'nin resmi organlarının da tüm bu vahşet karşısında gereğini yapmalıdır."

Kaynak: AA