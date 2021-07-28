MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan Açıklaması
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MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan Açıklaması

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'nin ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışa sahip olduğunu bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'nin ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışa sahip olduğunu bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak Kürt vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

MHP'nin birlik ve kardeşlik ocağı olduğunu ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Kürt kökenli kardeşlerimizi sorun olarak gören değerlendirme ve tespitlere şiddetle karşıyız, karşı durmaya devam edeceğiz. Kürt kökenli kardeşlerim, ayrı etnik topluluk olmayıp, Türk milli bünyesinin asıl ve temel unsurlarındandır. MHP, Kürt kökenli kardeşlerimizi sorun ve problem olarak gösterenlere müsamaha etmez. Kimse boşuna uğraşmamalıdır. Türk-Kürt kavgası çıkarmaya, derin kardeşlik hukukunu yağma etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Tam bir kararlılıkla söylemek isterim ki, PKK etnik temelli bölücü ve kanlı bir terör örgütüdür. PKK, Kürt kökenli kardeşlerimin asla temsilcisi değildir. İmralı canisi Kürt kökenli vatandaşlarımın lideri değildir, olamayacaktır. Kürt kökenli kardeşim ayrılığa kapalı, bölünmeye karşıdır. Kız alıp veren, Edirne'mizde ikamet eden, iş yapan, meslek edinen, yuva kuran, ekmeğini kazanan Kürt kardeşlerim 'artık yeter' demektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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