MHP Edirne İl Başkanı Tercan, Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki heyet Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Tercan, ziyarette, Edirne'nin sorunları ve yapılması gereken projelerini anlattı.

Heyete gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Canalp'e teşekkür eden Tercan, "Sayın Canalp, Edirne için büyük bir şans olduğu bir gerçek. Edirne ile bütünleşmiş, özdeşleşmiş, hizmet etmek için dur-durak bilmeyen, saat mefhumu gözetmeyen, çalışmayı, hizmet etmeyi benimsemiş ve vazife bilmiştir. Bir Vali düşününki kimsesiz ve yetim çocuklara, fakire-fukaraya çare, mazlumlara, boynu büküklere, mağdurlara merhametli bir baba şefkati, bir devlet şefkati gösteriyor ve herkesi kucaklıyor." dedi.

Vali Canalp'te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tercan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda