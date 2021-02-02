MHP Edirne İl Başkanı Tercan MHP'ye yeni katılımlar olduğunu açıkladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MHP Edirne İl Başkanı Tercan MHP'ye yeni katılımlar olduğunu açıkladı Açıklaması

02.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:56
MHP Edirne İl Başkanı Tercan MHP'ye yeni katılımlar olduğunu açıkladı Açıklaması

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yeni üyelerle daha güçlü hale geldiklerini bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yeni üyelerle daha güçlü hale geldiklerini bildirdi.

Tercan yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin yeni üye kayıtlarıyla Edirne'de daha geniş kitlelere ulaştığını belirtti.

Edirne'de bir sonraki seçimlerde zafer elde etmek için yorulmadan çalışacaklarını ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"2023 yılında yapılacak milletvekili seçimlerinde zafer 'Cumhur İttifakı'nın olacaktır. Bu zaferi de Türk milletine yaşatacak öncü kuvvet Ülkücü Hareket olacaktır. Yeter ki taşıdığımız kimliğin gücünü ve anlamını fark edelim. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi için ter dökeceğiz ve Allah'ın izniyle Edirne'den milletvekili çıkaracağız. Partimize üye olan kardeşlerimize sefalar getirdiniz diyor saygılar sunuyorum. Üyeliğiniz hayırlı olsun, bereketli olsun yolunuz, bahtınız açık olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Edirne İl Başkanı Tercan MHP'ye yeni katılımlar olduğunu açıkladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 10:58:40. #1.15#
title