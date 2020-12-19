MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "MHP ayrıştıran değil birleştirendir"
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MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "MHP ayrıştıran değil birleştirendir"

19.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:18
MHP Edirne İl Başkanı Tercan:

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'nin ayrıştıran değil birleştiren parti olduğunu bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'nin ayrıştıran değil birleştiren parti olduğunu bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin "birlik ve kardeşlik ocağı" olduğunu belirtti.

MHP'nin ilke, ülkü ve ahlak meşalesi olduğunu aktaran Tercan, "Biz MHP olarak, Kürt kardeşlerimizin umut ışığı, özü ve özetiyiz. MHP ayrıştıran değil birleştirendir. Onun için Kürt kökenli kardeşlerimizi MHP'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk-Kürt kavgası çıkarmaya, derin kardeşlik hukukunu yağma etmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Tercan, şunları kaydetti:

"Tam bir kararlılıkla söylemek isterim ki, PKK etnik temelli bölücü ve kanlı bir terör örgütüdür. PKK, Kürt kökenli kardeşlerimin asla temsilcisi değildir. İmralı canisi Kürt kökenli vatandaşlarımın lideri değildir, olamayacaktır. Kürt kökenli kardeşim ayrılığa kapalı, bölünmeye karşıdır. Kız alıp veren, Edirne'mizde ikamet eden, iş yapan, meslek edinen, yuva kuran, ekmeğini kazanan Kürt kardeşlerim artık yeter demektedir. Bu kardeşlerimin temsilcisi hain terör örgütü PKK değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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