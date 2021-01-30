MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Hiç kimseyi ayırmadan herkesten oy isteyeceğiz"
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MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Hiç kimseyi ayırmadan herkesten oy isteyeceğiz"

30.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:42
MHP Edirne İl Başkanı Tercan:

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, hiç kimseyi ayırmadan herkesten oy isteyeceklerini bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, hiç kimseyi ayırmadan herkesten oy isteyeceklerini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP teşkilatının Edirne halkına güven verdiğini belirtti.

Edirne'de milletvekili kazanacak güce sahip olduklarını kaydeden Tercan, "Milliyetçi ülkücü hareketin mensupları ile birlikte sıkmadığımız el, uğramadığımız mahalle kalmayacak. Var gücümüzle kazanmak için elimizi taşın altına değil gövdemizi koyacağız." ifadelerini kullandı.

Tercan, şunları kaydetti:

"Hiç kimseyi ayırmadan herkesten oy isteyeceğiz. Herkese Edirne'nin hayrına olan projeleri anlatacağız, herkesi bu kutsal mücadeleye davet edeceğiz. Diğer siyasi partilerin içinde de ortak değerlerde buluştuğumuz insanlar var. Temiz, dürüst, doğru, adaletli, helalden yana, yolsuzluk istemeyen binlerce insanımız var. Kapılarımızı gönüllerimizi onlara açma zamanı gelmiştir. Biz, siz, hepimiz bunu başaracak güce, birikime ve tecrübeye sahibiz. Diğer siyasi partilerin kısır çekişmelerden bıkmış ve kurtuluşu MHP'de gören Edirneli hemşehrilerimiz var. Onları da davet etme zamanımız gelmiştir. Kim ne söylerse söylesin, kim ne konuşursa konuşsun, kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün 2023 yılında yapılacak milletvekili seçimlerinde MHP Edirne'de asrın sıçramasını yapacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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