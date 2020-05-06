MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, esnafa sicil affı getirilerek kolay kredi imkanının sağlanması gerektiğini bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, esnafa sicil affı getirilerek kolay kredi imkanının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında hükümetin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile çok sayıda tedbir ve teşvik açıkladığını, TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de destek verdiği kanun teklifiyle, ekonomik ek tedbirlerin yürürlüğe girdiğini belirtti.

Açıklanan paketle esnaftan işverene, çalışandan emekliye kadar tüm kesimleri kucaklayan tedbirler hayata geçirilmişse de, halen çok sayıda esnaf ve sanatkarın mağduriyetinin devam etiğini savunan Tercan, mağduriyetlerin biran önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Esnaf ve sanatkarların ortak talepleri arasında sicil affı olduğunu aktaran Tercan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekmek teknelerini genelgeyle veya iş azlığından dolayı kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarımıza yönelik; öncelikle salgın tamamen bitinceye kadar geri ödemesiz asgari ücret kadar aylık nakit desteği sağlanmalıdır. Yine, bir yılı geri ödemesiz olmak üzere, beş yıl vadeli en az 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. Esnaf ve sanatkara verilecek kredilerde, sicil kayıtları bir defaya mahsus temizlenmeli, bürokratik işlemler azaltılmalı, esnaftan istenen teminatlar kaldırılmalıdır. Eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle, mağdur olan servisçi ve kantinci esnafımıza mutlaka destek sağlanmalıdır. Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır."

Tercan, koronavirüs sürecinde başarıyla yapılan işlerin başında sağlık ve sosyal yardımların geldiğini belirtti.

Kaynak: AA