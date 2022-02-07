MHP Edirne İl Başkanı Tercan'dan Samsun'daki Atatürk heykeline saldırıya tepki

TERCAN, ERZİNCAN (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Samsun'daki Atatürk heykeline saldıranlara tepki gösterdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'e saldırmanın ve aziz hatırasına düşmanlık yapmanın şerefli bir tavır ve davranış olmadığını belirtti.

19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun'daki anıtına halat bağlayıp yıkmaya çalışanların, bu milletin gerçek evladı olduğunun düşünülemeyeceğini ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Atatürk bir fanidir, ama kutlu mücadelesi ve kahramanlıkla perçinli devlet ve siyaset adamlığıyla askeri dehası her zaman milli yüreklerde mahfuz tutulacaktır. O bizim ortak değerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir.

Aziz Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, Milli Mücadele lideridir. Manevi hatırasıyla birlikte Samsun'da ilk adımı attığı yerdeki heykeline tahammül edemeyen alçaklar o kutlu adımın altında sonsuza dek ezilmeye mahkumdur. Elazığ'da kar tutan Atatürk heykelini elleriyle temizleyen ülkücü Türk gençliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserini her zaman yaşatacak, nesilden nesile taşıyacaktır. Atatürk'ün heykeline dahi tahammül edememek ise hıyanettir, alçaklıktır."