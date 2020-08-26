MHP Düziçi İlçe Yönetim Kurulu göreve başladı Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kongreyle göreve seçilen MHP Düziçi İlçe Yönetim Kurulu göreve başladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kongreyle göreve seçilen MHP Düziçi İlçe Yönetim Kurulu göreve başladı.

İlçe Başkanı Fatih Mart, yaptığı açıklamada, yeni yönetim kurulu üyelerini belirlerken makam mevkiye bakmadan davanın en ileri taşınması düşüncesiyle görev dağılımı yapıldığını belirtti.

İlçeye fayda sağlamak için çalışacaklarını kaydeden Mart, "MHP olarak ne tür faaliyetlerde bulunup vatandaşlarımızı partimize nasıl kazandırabiliriz gibi çalışmalara tüm ilçe yönetim kurulundaki dava arkadaşlarımızla el ele verip başlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA