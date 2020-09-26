MHP Düziçi İlçe Kadın Kolları vatandaşlara aşure dağıttı

MHP Düziçi İlçe Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlara aşure dağıttı.

MHP Düziçi İlçe Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlara aşure dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesi konuşan MHP Düziçi İlçe Başkanı Mehmet Fatih Mart, etkinlik için kadın kollarını tebrik ederek, "Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenliyoruz. Bu ayın tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. MHP olarak sıkıntılı günlerde milletimizin ağzını tatlandırmak istedik." diye konuştu.

MHP Düziçi İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldıran da aşurenin "bereket" demek olduğunu belirterek, "Bizler de bu bereketten faydalanarak, halkımızla bir araya gelmek istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek