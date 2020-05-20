MHP Düzce Milletvekili Yılmaz, Yığılca'da temaslarda bulundu
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MHP Düzce Milletvekili Yılmaz, Yığılca'da temaslarda bulundu

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarına sınırlandırma getirilen Düzce'nin Yığılca ilçesini ziyaret etti.

MHP Düzce Milletvekili Yılmaz, Yığılca'da temaslarda bulundu
20.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:52

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarına sınırlandırma getirilen Düzce'nin Yığılca ilçesini ziyaret etti.

MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve il yönetim kurulu üyeleri ile Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, İl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Muhterem Baltacı ve MHP İlçe Başkanı İlhan Yalçın ile bir araya gelen Yılmaz, sosyal mesafe kurallarına uyarak ilçede alınan önlemleri görüştü.

Daha sonra Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin'i ziyaret eden heyet, burada Kaymakam Çetin ile görüşerek alınan tedbirleri değerlendirdi.

Ayrıca Yığılca-Düzce yolundaki sınırlama ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. İl Başkanı İlhami Caboğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Yığılca'daki sorunlardan haberdarız. İlçede meydana gelen olaylarla ilgili sorunların çözümü için ziyaret etmek istedik." dedi.

Kaymakam Muhammed Çetin ise alınan tedbirlerin halk sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Yığılca için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşın sağlığı bizim için çok önemli. Sizlerin de bildiği gibi Yığılca jeopolitik olarak önemli bir alanda. Bir yanımız Zonguldak diğer yanımız Bolu ve Düzce'den oluşuyor. Gurbette çok vatandaşımız olduğu için alınan tedbirler önemli." dedi.

Yığılca Emniyet Amirliğine yapılan ziyaretin ardından heyet ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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