MHP Düzce Milletvekili Yılmaz Gölyaka'da
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Gölyaka ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Gölyaka ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.
Milletvekili Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ile birlikte Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut'u makamında ziyaret etti.
Ardından, Milletvekili Yılmaz ve beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
Yılmaz, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alarak daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.