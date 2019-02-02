MHP Düzce'de Tam Kadroyla Sahada

DÜZCE(İHA) – MHP Genel Merkezinden Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a destek olmak amacıyla Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen gelerek seçim çalışmalarına dahil oldu.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına yoğun tempo ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a ve teşkilatın çalışmalarında yardımcı olması amacıyla Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen Düzce'ye geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi esnaf ziyareti programına katılan Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, Başkan Adayı Erdoğan Bıyık adına Düzceli vatandaşlardan oy istedi. Esnaf ziyaretleri Milliyetçi Hareket Partisi açısından da gövde gösterisi görevi de gördü. Ziyaretlere Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen'in yanı sıra MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP'li Belediye Meclis Üyeleri, MHP Düzce İl ve ilçe teşkilat üyeleri, MHP Düzce İl Kadın Kolları Üyeleri ve partililer katıldı.

Ziyaret edilen esnaflara "Ağzınızı tatlandırmaya geldik" denilerek çikolata ikram edildi.

Gaziantep Caddesinden başlayan esnaf ziyaretleri Spor Sokak esnafının da ziyaret edilmesi ile devam etti. "Sizlerden Düzce Belediye Başkan Adayımız Erdoğan Bıyık adına oy istemeye geldim" diyerek konuşmasına giriş yapan Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, "Devlet Bey tarafından Düzce Belediye Başkan Adayı olarak Erdoğan Bıyık seçildi. Üretken Belediyecilik anlayışı ile Düzce piyasası her alanda hareketlenecek ve bu durum da esnaf olarak sizlerin işlerinizin açılmasına vesile olacak. Düzce'nin geleceği için sizlerden oy istiyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen seçim gezilerinde kendilerini yalnız bırakmayan Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen'e teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık esnafla sohbetinde,"Bizler Düzce'ye hizmet etmek için yola çıktık. Düzce'yi bizim kadar Genel Merkezimiz ve Liderimiz Devlet Bahçeli'de önemsediğini Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen Beyin bizlerle birlikte çalışmasından anlayabilirsiniz" dedi.

Esnaf ziyaretlerinin sona ermesinin ardından TSO Düzce Şube Başkanı Tuncay Şahin'i ziyaret eden Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ve partililer seçimlerin gündüz programını sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA