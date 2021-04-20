MHP: "Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partimizden istifası işleme konuldu"
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MHP: "Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partimizden istifası işleme konuldu"

MHP: 'Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partimizden istifası işleme konuldu'
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı atlar nedeniyle soruşturmaya muhatap olan Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partiden istifasının işleme konulduğunu bildirdi.

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı atlar nedeniyle soruşturmaya muhatap olan Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partiden istifasının işleme konulduğunu bildirdi.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı atlar nedeniyle adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, belediye başkanları listemizden de düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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