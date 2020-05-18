MHP Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen hayatını kaybetti
MHP Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen, geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında vefat etti.
18.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:38
MHP Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen, geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında vefat etti.
Domaniç ilçesinde iki dönemdir MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Türkmen, aniden rahatsızlanması sonucu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA